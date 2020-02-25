СБУ заподозрила должностных лиц коммунального предприятия "Киевгорсвет" в масштабных злоупотреблениях при закупках товаров для наружного освещения столицы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте. По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений учреждения обеспечило победу в тендере приближенной к нему коммерческой структуре. Речь шла о тендере на приобретение осветительных средств для текущих нужд города.

Так, за информацией СБУ, общая сумма контрактов достигла нескольких десятков миллионов грн, а часть денег было растрачено. По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость ламп для уличного освещения.

СБУ разоблачила масштабную аферу "Киевгорсвета". Иллюстрация КП "Киевгорсвет"

Комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий местному бюджету нанесли ущерб в особо крупных размерах. Пяти должностным лицам "Киевгорсвета" объявили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, фонари, которые коммунальщики заменили в Мариинском парке Киева в декабре 2019 года, заржавели в феврале 2020 года.

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