Сбитая в Киеве мажором на Hummer девочка приехала из РФ - СМИ

Девочка, которую насмерть сбил Hummer на бульваре Леси Украинки в Киеве, приехала из Москвы в гости к родственникам.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на собственные источники, погибшей было 10 лет.

В момент аварии рядом с девочкой находились ее мать и брат. Они не пострадали.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 июля. 23-летний водитель сбил ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться. Ранее сообщалось, что погибшей было 8 лет.

Позже стало известно, что за рулем авто находился экс-спортсмен и киевский предприниматель Кирилл Островский.