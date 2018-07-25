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Сбитая в Киеве мажором на Hummer девочка приехала из РФ - СМИ

4.9тЧитать новость на украинском

Девочка, которую насмерть сбил Hummer на бульваре Леси Украинки в Киеве, приехала из Москвы в гости к родственникам.

Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на собственные источники, погибшей было 10 лет.

В момент аварии рядом с девочкой находились ее мать и брат. Они не пострадали.

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Напомним, трагедия произошла вечером 24 июля. 23-летний водитель сбил ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться. Ранее сообщалось, что погибшей было 8 лет.

Позже стало известно, что за рулем авто находился экс-спортсмен и киевский предприниматель Кирилл Островский.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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Исаев Максим
Исаев Максим
Мать - дура! Нехер было в Цеевропу ехать, есть нормальные места для отдыха!
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