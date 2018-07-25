Сбитая в Киеве мажором на Hummer девочка приехала из РФ - СМИ

Девочка, которую насмерть сбил Hummer на бульваре Леси Украинки в Киеве, приехала из Москвы в гости к родственникам.
Как сообщает издание "Факты", ссылаясь на собственные источники, погибшей было 10 лет.
В момент аварии рядом с девочкой находились ее мать и брат. Они не пострадали.
Напомним, трагедия произошла вечером 24 июля. 23-летний водитель сбил ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться. Ранее сообщалось, что погибшей было 8 лет.
Позже стало известно, что за рулем авто находился экс-спортсмен и киевский предприниматель Кирилл Островский.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.