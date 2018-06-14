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Сбежала из центра психреабилитации: в Киеве пропала девочка

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В Киеве пропала несовершеннолетняя Мария Коваленко, 2004 года рождения.

При наличии любой информации о девочке Деснянское управление полиции просит обращаться на линию 102. Об этом сообщили в группе Facebook Розыск детей ГУ Нацполиции в Киеве.

facebook.com/rozsukkidskyiv

Как отметили в издании "Информатор", ссылаясь на пресс-службу полиции, девочка сбежала из центра психологической реабилитации детей №1. Отмечается, что 13 июня она пошла гулять и не вернулась.

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На вид Марии Коваленко 16-17 лет, ее рост — 154 сантиметра, у нее среднее телосложение и темные волосы до плеч.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают несовершеннолетнего Андрея Кириленко, который вышел из дома и не вернулся.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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