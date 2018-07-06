"У меня сотрясение!" Избитый в Киеве политик рассказал свою версию ЧП

Замглавы партии "Розумна сила" Александр Савченко заявил, что его побили потому, что он "пришел первым" на собрание своей партии.

Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в Facebook. Савченко утверждает, что им помешали провести партийные сборы.

"Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, срезать ножами нашу символику и фактически избили меня, который успел прийти раньше всех остальных, чтобы подготовиться. До каких пор могут проходить вполне официальные партийные мероприятия под такой угрозой?", ― высказался он.

По словам Савченко, ему сильно травмировали голову.

"Мне кажется, что у меня сотрясение мозга", ― сообщил он.

Также потерпевший заявил, что "остался жив благодаря двум сотрудникам, которые вышли его защитить, хоть и не знали, кто он".

Как писал OBOZREVATEL, участник "С14" Сергей Мазур заявил, что партию "Розумна сила" финансировал подозреваемый в "убийстве" Аркадия Бабченко.