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LadyCity

"У меня сотрясение!" Избитый в Киеве политик рассказал свою версию ЧП

1.8тЧитать новость на украинском

Замглавы партии "Розумна сила" Александр Савченко заявил, что его побили потому, что он "пришел первым" на собрание своей партии.

Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в Facebook. Савченко утверждает, что им помешали провести партийные сборы.

"Без всяких на то оснований начали провоцировать, громить, срезать ножами нашу символику и фактически избили меня, который успел прийти раньше всех остальных, чтобы подготовиться. До каких пор могут проходить вполне официальные партийные мероприятия под такой угрозой?", ― высказался он.

По словам Савченко, ему сильно травмировали голову.

"Мне кажется, что у меня сотрясение мозга", ― сообщил он.

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Также потерпевший заявил, что "остался жив благодаря двум сотрудникам, которые вышли его защитить, хоть и не знали, кто он".

Как писал OBOZREVATEL, участник "С14" Сергей Мазур заявил, что партию "Розумна сила" финансировал подозреваемый в "убийстве" Аркадия Бабченко.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Главное, чтобы у тебя простатита не было. С14 - то такие парниши, могут и подлечить...битой...
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