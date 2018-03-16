Самоубийство девушки-подростка в Киеве: найдена предсмертная записка

В Киеве пропавшая 13-летняя девушка, которую нашли мертвой в Святошинском районе, покончила жизнь самоубийством.

По предварительной информации, несовершеннолетняя прыгнула с недостроенной высотки, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Потерпевшая – местная жительница 2005 года рождения. По словам матери, около 17:00 часов 14 марта ее дочь вышла из дома и домой не вернулась. Мобильного телефона у девочки при себе не было.

Девушку более суток разыскивали как без вести пропавшую. Известно, что школьница не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях.

"Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку", – сообщили в полиции.

В Киеве девушка прыгнула с недостроя пресс-служба полиции Киева

В Киеве девушка прыгнула с недостроя пресс-служба полиции Киева

В Киеве девушка прыгнула с недостроя пресс-служба полиции Киева

Событие должным образом зарегистрировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта в центре Киева мужчина перерезал себе горло.