Самоубийства в больнице для инфицированых COVID-19 в Киеве: в прокуратуре рассказали подробности

Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту двух самоубийств в столичной больнице №4, в которой находятся больные коронавирусом.

Об этом сообщает "ТСН". Отметим, что трагедии произошли накануне – с одного окна больницы с разницей в два дня выпали два человека. Речь идет о Киевской городской клинической больнице №4, но имеют ли самоубийства отношение к COVID-19, пока неизвестно: ни в медучреждении, ни в полиции этого не комментируют.

В прокуратуре пояснили, что не могут разглашать подробности следствия. Однако, по словам правоохранителей, оба случая будут расследовать по статье "Самоубийство".

"Сейчас следователи полиции допрашивают персонал и пациентов этой больницы. При каких обстоятельствах на территории одной больницы, за такой промежуток времени... Это такие события чрезвычайные. Поэтому и в местной прокуратуре, и в прокуратуре города Киева пока взяли это расследование на контроль", – прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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За двое суток с окна выпрыгнули два человека. Муниципальная стража / Telegram

В прокуратуре возбудили уголовные дела. Муниципальная стража / Telegram

Дела возбуждены по статье "Самоубийство". Муниципальная стража / Telegram

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