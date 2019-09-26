Сами создавали "доказательства": на Киевщине поймали на взяточничестве двух полицейских

На Киевщине поймали двух работников полиции при получении взятки в размере 20 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook, также будет проверяться информация об их причастности к аналогичным преступлениям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, двое оперативных работников Броварского отдела полиции искусственно создали доказательства виновности человека в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств. Они требовали и получили от него 20 тысяч гривен взятки, чтобы оставить этот факт "без фиксации".

На Киевщине поймали на взяточничестве двух полицейских Прокуратура Киевской области

Задержание провела прокуратура Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Начались неотложные следственные действия, работников полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

Полицейские требовали у человека 20 тысяч гривен Прокуратура Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников, требуя взятки.

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