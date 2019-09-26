Сами создавали "доказательства": на Киевщине поймали на взяточничестве двух полицейских

На Киевщине поймали двух работников полиции при получении взятки в размере 20 тысяч гривен.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook, также будет проверяться информация об их причастности к аналогичным преступлениям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, двое оперативных работников Броварского отдела полиции искусственно создали доказательства виновности человека в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств. Они требовали и получили от него 20 тысяч гривен взятки, чтобы оставить этот факт "без фиксации".
На Киевщине поймали на взяточничестве двух полицейских
Прокуратура Киевской области
Задержание провела прокуратура Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении СБУ в городе Киеве и Киевской области.
Начались неотложные следственные действия, работников полиции задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.
Полицейские требовали у человека 20 тысяч гривен
Прокуратура Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников, требуя взятки.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.