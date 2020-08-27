С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет. Фото

С подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году Юлии Кузьменко сняли электронное средство контроля.

Как сообщил адвокат Тарас Безпалый на своей странице в Facebook, это произошло в среду, 26 августа. Накануне Кузьменко отпустили под круглосуточный домашний арест (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (26 августа. – Ред.) представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", – написал адвокат.

С подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет Facebook / Тарас Безпалый

Пост адвоката о Кузьменко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

По делу уже состоялось много заседаний. Уже в августе 2020 года Киевский апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Позже Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.

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