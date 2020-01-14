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14 января • обновлено в 10:29
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"С каждым будем разбираться!" Заместитель Кличко заявил о компенсации пострадавшим в Ocean Plaza

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Власти Киева собираются компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети у ТРЦ Ocean Plaza 13 января.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев во время брифинга. Его слова цитирует "НВ".

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и компенсировать убытки", – отметил он.

Киев компенсирует убытки за пострадавшие в Ocean Plaza авто

Киев компенсирует убытки за пострадавшие в Ocean Plaza авто

По словам заместителя киевского мэра, специальная комиссия проведет обследование повреждения автомобилей.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Кличко Петр Пантелеев
Место
Украина
Теги
потоп КГГА
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