"С каждым будем разбираться!" Заместитель Кличко заявил о компенсации пострадавшим в Ocean Plaza

Власти Киева собираются компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети у ТРЦ Ocean Plaza 13 января.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев во время брифинга. Его слова цитирует "НВ".

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и компенсировать убытки", – отметил он.

Киев компенсирует убытки за пострадавшие в Ocean Plaza авто

По словам заместителя киевского мэра, специальная комиссия проведет обследование повреждения автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

По данным пресс-службы ДСНС, по состоянию на утро 14 января вода в киевском ТРЦ Ocean Plaza сошла самотеком, подтоплений в помещении нет.

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