"С каждым будем разбираться!" Заместитель Кличко заявил о компенсации пострадавшим в Ocean Plaza

Власти Киева собираются компенсировать убытки водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети у ТРЦ Ocean Plaza 13 января.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев во время брифинга. Его слова цитирует "НВ".
"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и компенсировать убытки", – отметил он.
Киев компенсирует убытки за пострадавшие в Ocean Plaza авто
По словам заместителя киевского мэра, специальная комиссия проведет обследование повреждения автомобилей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.
Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.
По данным пресс-службы ДСНС, по состоянию на утро 14 января вода в киевском ТРЦ Ocean Plaza сошла самотеком, подтоплений в помещении нет.
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