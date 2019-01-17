''Руку отрежу!'' В Киеве отец школьника жестоко избил учителя

В Оболонском районе Киева учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

Как сказано в сюжете ТСН, это произошло среди дня на дворе учебного учреждения, когда у детей завершились уроки (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Причиной драки стало то, что учитель накричал на школьника, потому что он не слушался. Тот расплакался и пожаловался родителям. Учитель извинился перед учеником и его отцом, однако это не успокоило мужчину.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку. Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", — рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Скрин видео ТСН

Скрин видео ТСН

Медики диагностировали у него гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга. "Это — спортсмен международной категории, отрасль тхэквондо, с черным поясом. Но он не был настроен на такую манеру разговора. Это было для него полной неожиданностью. Это было видно на кадрах, которые мы наблюдали на камерах наблюдения. Мы обеспокоены очень. Все учительство сейчас очень обеспокоено", — прокомментировал случившееся директор лицея Виктор Костенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве школьники зверски избили 8-классника за то, что он якобы оскорбил их в социальной сети, а затем выложили видео в общий доступ.

В результате избиения мальчику нанесены тяжелые увечья: он потерял зрение на один глаз, получил перелом позвоночника и пробыл несколько дней в реанимации.

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