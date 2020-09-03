Руководству полиции Киева предлагали 350 тысяч грн взятки за крышевание автоугонщиков. Фото задержанных

Должностным лицам полиции Киева предлагали 350 тысяч гривен взятки за крышевание автоугонщиков.

Как сообщается на официальном сайте столичного управления Нацполиции со ссылкой на начальника управления Андрея Крищенко, двух злоумышленников задержали в момент передачи неправомерной выгоды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"На прошлой неделе полиция Киева завершила достаточно уникальную спецоперацию по разоблачению лиц, предлагавших одному из руководителей районного управления киевской полиции неправомерную выгоду за создание преступной группировки. Деньги злоумышленники предложили за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности, а именно необоснованное возвращение арестованных автомобилей, а также снятие с розыска одного фигуранта", – рассказал он.

В ходе проведения специальной операции правоохранители задержали двух сообщников, которые приехали на встречу с "договорной" суммой в 350 тысяч гривен. Они – киевляне, 1972 и 1976 года рождения, ранее были судимы за аналогичные преступления.

Также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконные завладения автотранспортом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Офисом генерального прокурора следователи объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 1 520 000 и 2 100 000 гривен.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов мы обнаружили и изъяли три автомобиля, которые находились в розыске, устройства и технические средства для незаконного похищения автомобилей. Кроме этого, злоумышленников подозревают в вымогательстве денег от владельцев автомобилей за их возвращение. В ходе расследования будут установлены факты преступной деятельности группировки, их сообщников, а также устанавливаться возможные факты неделового сотрудничества с полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов, кторые оказывали помощь в совершении преступлений. При установлении таких фактов вся информация будет передаваться в Государственное бюро расследований", – добавил Крищенко.

В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали двух сообщников kyiv.npu.gov.ua

Задержанные – киевляне, 1972 и 1976 года рождения kyiv.npu.gov.ua

Мужчины приехали на встречу с "договорной" суммой в 350 тысяч грн kyiv.npu.gov.ua

Деньги злоумышленники предлагали за крышевание преступной деятельности kyiv.npu.gov.ua

За определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на взятке в $100 тысяч поймали двух прокуроров.