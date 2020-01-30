"Россия – наш партнер": в Киеве убрали провокационные бигборды

В Киеве в ночь на 30 января убрали провокационные рекламные бигборды с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер", которые были размещены незаконно. Их авторство было приписано бизнесмену Олегу Катющенко, фото которого также разместили на баннерах.

Незаконные бигборды ликвидировали сотрудники КП "Киевреклама" в сопровождении сотрудников КП "Муниципальная охрана". Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, написала пресс-служба КГГА на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мондриевский подчеркнул, что операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение таких баннеров, то есть это было сделано пиратским способом. По его словам, правоохранители уже начали выяснять кто и для чего изготовил и расклеил пророссийскую рекламу.

В Киеве убрали провокационные бигборды Сайт КГГА

Так, было убрано девять незаконных наклеек из пяти бигбордов. Заместитель главы КГГА отметил, что коммунальные службы полностью контролируют ситуацию в городе, а КП "Киевреклама" проверяет улицы и вероятное наличие провокационной рекламы.

В Киеве заметили провокационные бигборды Facebook/Александр Гром

В Киеве убрали провокационные бигборды Сайт КГГА

В Киеве убрали провокационные бигборды Сайт КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Их авторство приписали бизнесмену Олегу Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

Ночью, после волны возмущения местных жителей, коммунальщики приехали снять борды.

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