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20 февраля • обновлено в 11:18
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/ Криминал

"Россия начала войну здесь!" В Киеве в шестую годовщину расстрелов на Майдане вывесили красноречивый плакат

2.2т
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В Киеве, над аллеей Героев Небесной Сотни, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала военной агрессии РФ активисты вывесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь!".

Об этом сообщает пресс-служба "Руху опору капітуляції" на своей странице в Facebook. Активисты в течение дня будут следить, чтобы баннер никто не снял.

"Рух опору капітуляції" напоминает, что война с Россией началась шесть лет назад, 20 февраля 2014 года. А первыми жертвами стали именно Герои Небесной Сотни, которых расстреливали силовики, выполняя приказ российской агентуры на Банковой и их кремлевских кураторов. В шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала войны с РФ активисты РОК вывесили баннер над аллеей Героев Небесной Сотни с надписью "Россия начала войну здесь!" – говорится в посте.

В Киеве в шестую годовщину расстрелов на Майдане вывесили красноречивый плакат

В Киеве в шестую годовщину расстрелов на Майдане вывесили красноречивый плакат

Руху опору капітуляції

Пресс-служба "Руху опору капітуляції" напомнила, что в 18:00 в столице пройдут поминальные мероприятия, а в 20:00 – митинг под Офисом президента под названием "Зеленский, опомнись! Россия – враг!".

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Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 18 февраля в Киеве состоялись памятные мероприятия в честь погибших борцов за независимость Украины. Сначала в Михайловском соборе отслужили панихиду по Небесной Сотне, затем – шествие памяти улицам столицы.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Расстрелы на Майдане Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Нифуя,как вас расколбасило!!!!!)))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так это Кpeмль своей рyкой замyтил MAHДАйн???? Значится все те, кто не поддержал MAHДАйн адeпты Кpeмля? Так значится pyка Кремля подписaла прикaз о бoмбeжках Донбacca??? И наверное это Кpeмль наградил Антoнину Хepащенко часами за создания кapaтельных бaтальонов для усмиpeния Донбacca??? Да уж....
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
парасюк - агент Кремля!
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