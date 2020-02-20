"Россия начала войну здесь!" В Киеве в шестую годовщину расстрелов на Майдане вывесили красноречивый плакат

В Киеве, над аллеей Героев Небесной Сотни, 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала военной агрессии РФ активисты вывесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь!".

Об этом сообщает пресс-служба "Руху опору капітуляції" на своей странице в Facebook. Активисты в течение дня будут следить, чтобы баннер никто не снял.

"Рух опору капітуляції" напоминает, что война с Россией началась шесть лет назад, 20 февраля 2014 года. А первыми жертвами стали именно Герои Небесной Сотни, которых расстреливали силовики, выполняя приказ российской агентуры на Банковой и их кремлевских кураторов. В шестую годовщину расстрелов на Майдане и начала войны с РФ активисты РОК вывесили баннер над аллеей Героев Небесной Сотни с надписью "Россия начала войну здесь!" – говорится в посте.

В Киеве в шестую годовщину расстрелов на Майдане вывесили красноречивый плакат Руху опору капітуляції

Пресс-служба "Руху опору капітуляції" напомнила, что в 18:00 в столице пройдут поминальные мероприятия, а в 20:00 – митинг под Офисом президента под названием "Зеленский, опомнись! Россия – враг!".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 18 февраля в Киеве состоялись памятные мероприятия в честь погибших борцов за независимость Украины. Сначала в Михайловском соборе отслужили панихиду по Небесной Сотне, затем – шествие памяти улицам столицы.

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