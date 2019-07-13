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/ Криминал

Российские пропагандисты нашли причину обстрела "112 канала"

3.1т Читать материал на украинском

Причиной обстрела здания "112 канала" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Такое мнение высказал российский пропагандистский сайт RT. Для этой картины одиозный американский режиссер Оливер Стоун взял интервью у главы РФ Владимира Путина и его кума, пророссийского политика Виктора Медведчука.

Обстрел здания

Обстрел здания

"112 Украина"

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"Россия – не агрессор": канал Медведчука перед выборами покажет фильм с Путиным
Обстрел здания

Обстрел здания

"112 Украина"

В ленте якобы рассказывается история Украины с 2003 года, где война с РФ на Донбассе называется "гражданской", и самого Медведчука величают "лидером оппозиции".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

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Читайте все новости по теме "Обстрел 112 телеканала" на OBOZREVATEL.

Тема
Обстрел 112 телеканала
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина Киев
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кто-то очень не хочет, что бы нерабы узнали правду...
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