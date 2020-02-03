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3 февраля • обновлено в 13:27
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Родители слышали, как убивали их сына: стали известны новые подробности ЧП в Киеве

4.8т
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Мать и отец врача Андрея Сотника, которого киллер расстрелял в Киеве вечером 2 февраля, слышали, как убивают их сына.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, хирург арендовал квартиру на ул. Саксаганского, где жил вместе с супругой и сыном, а также своими родителями.

Еще в 2014 году семья врачей выехала из оккупированного Донецка.

Трагедия произошла возле дома, где жил врач

Трагедия произошла возле дома, где жил врач

По информации источника, родители врача – Николай и Елена – находились в квартире, когда услышали хлопки. Елена попросила мужа выйти посмотреть, что происходит.

Двор на Саксаганского, где произошло убийство пластического хирурга

Двор на Саксаганского, где произошло убийство пластического хирурга

Когда мужчина спустился вниз, то увидел во дворе окровавленного Андрея. В это время как раз подъехала и полиция.

Николай позвонил жене и сообщил страшное известие – что убили их сына.

Врач Андрей Сотник

Врач Андрей Сотник

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Убийство в Киеве Эксклюзив Криминал
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство врачи
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