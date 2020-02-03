Родители слышали, как убивали их сына: стали известны новые подробности ЧП в Киеве

Мать и отец врача Андрея Сотника, которого киллер расстрелял в Киеве вечером 2 февраля, слышали, как убивают их сына.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, хирург арендовал квартиру на ул. Саксаганского, где жил вместе с супругой и сыном, а также своими родителями.

Еще в 2014 году семья врачей выехала из оккупированного Донецка.

Трагедия произошла возле дома, где жил врач

По информации источника, родители врача – Николай и Елена – находились в квартире, когда услышали хлопки. Елена попросила мужа выйти посмотреть, что происходит.

Двор на Саксаганского, где произошло убийство пластического хирурга

Когда мужчина спустился вниз, то увидел во дворе окровавленного Андрея. В это время как раз подъехала и полиция.

Николай позвонил жене и сообщил страшное известие – что убили их сына.

Врач Андрей Сотник

Как сообщал OBOZREVATEL:

убийство пластического хирурга Андрея Сотника произошло вечером 2 февраля в Киеве – киллер совершил несколько выстрелов;

Стали известны приметы подозреваемого.

Также появилось видео момента убийства.

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