Родила сама в ванной: появились подробности ужасного убийства матерью младенца на Киевщине

В Белой Церкви (Киевская область) 28 октября 20-летняя женщина родила дома ребенка. После этого она вынесла девочку на балкон и выбросила ее из окна седьмого этажа. Женщина решила рожать без помощи медиков и скрыть это от семьи.

В результате полученных травм новорожденный ребенок умер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook.

В тот день подозреваемая, почувствовав, что у нее начались роды, решила не обращаться к медикам и скрыть этот факт от родных. Женщина зашла в ванную и без соответствующей помощи родила там жизнеспособную и доношенного девочку.

Появились подробности убийства матерью младенца на Киевщине

Уже 29 октября мать задержали сотрудники полиции. За процессуального руководства Белоцерковской местной прокуратуры женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины, то есть в умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка.

Досудебное расследование будет продолжаться. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после завершения лечения подозреваемого в медицинском учреждении.

За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Белая Церковь Киевской области 20-летняя женщина родила дома ребенка и выбросила его из окна на седьмом этаже. Тело младенца возле дома обнаружила местная жительница, которая и обратилась к правоохранителям.

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