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31 октября • обновлено в 14:04
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Родила сама в ванной: появились подробности ужасного убийства матерью младенца на Киевщине

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В Белой Церкви (Киевская область) 28 октября 20-летняя женщина родила дома ребенка. После этого она вынесла девочку на балкон и выбросила ее из окна седьмого этажа. Женщина решила рожать без помощи медиков и скрыть это от семьи.

В результате полученных травм новорожденный ребенок умер. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook.

В тот день подозреваемая, почувствовав, что у нее начались роды, решила не обращаться к медикам и скрыть этот факт от родных. Женщина зашла в ванную и без соответствующей помощи родила там жизнеспособную и доношенного девочку.

Появились подробности убийства матерью младенца на Киевщине

Появились подробности убийства матерью младенца на Киевщине

Уже 29 октября мать задержали сотрудники полиции. За процессуального руководства Белоцерковской местной прокуратуры женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины, то есть в умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка.

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Досудебное расследование будет продолжаться. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после завершения лечения подозреваемого в медицинском учреждении.

За совершенное преступление женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Белая Церковь Киевской области 20-летняя женщина родила дома ребенка и выбросила его из окна на седьмом этаже. Тело младенца возле дома обнаружила местная жительница, которая и обратилась к правоохранителям.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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