Главная Новости
23 декабря • обновлено в 14:32
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Резонансное убийство ветерана АТО в Киеве: суд объявил приговор

5.1т
Читать материал на украинском

Обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в июне 2017 года возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве Анатолия Чивикова приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. Соответствующий приговор объявил Шевченковский райсуд столицы 23 декабря.

"К 13 годам лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот", – написала она.

Суд объявил приговор обвиняемому в убийстве ветерана АТО в Киеве

Суд объявил приговор обвиняемому в убийстве ветерана АТО в Киеве

По словам Максимец, прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. А суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.

Новости
"Не раз чудом оставался живым": стали известны подробности об убитом в Киеве бойце АТО

Как написала пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, в день инцидента на улице Ярославов Вал во время конфликта 58-летний обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего.

После этого нападавший пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но правоохранители задержали его "по горячим следам". Позже мужчина не признавал себя виновным и просил его оправдать.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
6
Смешно
14
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Кончать АТОшников должно быть гордостью
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ни за что засудили человека
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
фил филька
фил филька
убили атошника или убийца атошник это как говорят в одессе две большие разницы. в том числе и по жесткости наказания))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги