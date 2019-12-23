Резонансное убийство ветерана АТО в Киеве: суд объявил приговор

Обвиняемого в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в июне 2017 года возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве Анатолия Чивикова приговорили к 13 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. Соответствующий приговор объявил Шевченковский райсуд столицы 23 декабря.
"К 13 годам лишения свободы осужден обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот", – написала она.
Суд объявил приговор обвиняемому в убийстве ветерана АТО в Киеве
По словам Максимец, прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. А суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.
Как написала пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, в день инцидента на улице Ярославов Вал во время конфликта 58-летний обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего.
После этого нападавший пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но правоохранители задержали его "по горячим следам". Позже мужчина не признавал себя виновным и просил его оправдать.
По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня 2017 года возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве пьяный мужчина убил начальника разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергея Олейника, который вступился за своего сына-музыканта.
Сын погибшего Ярослав написал чувствительное письмо-обращение.
Парень 16 июля того же года дал концерт в честь отца.
Киевлянин Чивиков, которого заподозрили в убийстве Олейника, не признал свою вину.
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