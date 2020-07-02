Резня на Житомирщине: подозреваемого задержали в Киеве. Фото и видео

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении восьми на Житомирщине. ГУ Нацполиции в Житомирской области

В Киеве в ночь на 2 июля задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых в пгт Иршанске Хорошевского района Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области на своем сайте. Еще 21 июня в поселке конфликт между посетителями кафе закончился столкновением, в результате которого девять человек получили ножевые ранения, один из пострадавших скончался. Подозреваемый же скрылся (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полицейские нашли авто мужчины, провели ряд обысков и разыскивали подозреваемого. В результате 2 июля в Киеве в одном из спальных микрорайонов мужчину задержали.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении восьми на Житомирщине ГУ Нацполиции в Житомирской области

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении восьми на Житомирщине ГУ Нацполиции в Житомирской области

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Также, по данным правоохранителей, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался в столицу.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении восьми на Житомирщине ГУ Нацполиции в Житомирской области

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве одного человека и ранении восьми на Житомирщине ГУ Нацполиции в Житомирской области

Задержанному было объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В полиции отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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