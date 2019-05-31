Режущие ощущения и проблемы с дыханием: в суде Киева произошло ЧП

В пятницу, 30 мая, в Киеве в Печерском районном суде распылили неизвестное токсическое вещество.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Инцидент произошел после 12:00 на третьем этаже здания.

Отмечается, что газ вызвал у работников суда и посетителей проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. ЧП привела к задержке и переносе судебных заседаний, назначенных на этот день.

Печерский суд Киева Facebook пресс-службы Печерского суда

По факту совершения правонарушения были внесены сведения об уголовном преступлении в ЕРДР. Виновнику инкриминируют вмешательство в деятельность суда.

В пресс-службе добавили, что одновременно перед территориальным управлением Государственной судебной администрации в городе Киеве был поставлен вопрос безотлагательного обеспечения безопасности работников и посетителей суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в здании суда во время заседания арестант попытался закончить жизнь самоубийством. Он разрезал себе живот, однако полученная травма серьезной угрозы не составила.

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