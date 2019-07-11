Резал пальцы ножом: в Киеве на детской площадке напали на ребенка

В Киеве 24-летний мужчина напал на ребенка, который играл на детской площадке. Он резал ему ножом пальцы, а потом побил парня, который вступился за малыша.

Нападавшего задержали, но суд отпустил его под ночной домашний арест, отметили в пресс-службе полиции Киева.

"К полицейским поступило сообщение о том, что на детской площадке на ул. Телиги хулиганил мужчина. Установлено, что мужчина с признаками опьянение ножом порезал мальчику пальцы на руках и побил парня, который заступился за ребенка", – сказано в сообщении.

Нападавший

Нож

Ранее злоумышленник к ответственности не привлекался. Изъятый у него нож отправили на экспертизу. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве голый мужчина под действием препаратов напал на дедушку и 2-летнего мальчика и принялся их бить.

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