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11 ноября • обновлено в 20:19
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/ Криминал

Опасно для жизни: что происходит на "бермудском треугольнике" в Киеве

1.1т
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На границе Деснянского и Днепровского районов в Киеве расположен перекресток, который уже заслужил славу "кровавого". Речь идет о пересечении пр. Ватутина (Шухевича) с одной стороны и пр. В. Маяковского - б. Перова – с другой.

Этот транспортный узел привлек к себе внимание киевлян после нескольких масштабных ДТП в октябре.

Так, 13 октября на перекрестке столкнулись "скорая помощь" и легковой автомобиль Peugeot. Погибли водитель "скорой" и фельдшер. Остальные участники ДТП, среди них трое детей, получили травмы.

А 27 октября здесь же столкнулись Honda и Mercedes. Тяжелые травмы получили три человека, в том числе 12-летний ребенок.

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Перекресток Ватутина (Шехевича) - В. Маяковского - Перова

Перекресток Ватутина (Шехевича) - В. Маяковского - Перова

Что творится на перекрестке?

Журналисты OBOZREVATEL решили выяснить, сколько ДТП произошло на данном "бермудском треугольнике" начиная с 2018 года.

В Управлении патрульной полиции в Киеве на наш запрос прислали данные по всем авариям, которые произошли на Ватутина – Перова – Маяковского. В итоге наш анализ ДТП показал, что за 1 год и 10 мес. на "убойном" перекрестке произошла 21 авария. При этом "львиная" доля всех ДТП приходилась на пересечение пр. Ватутина – б. Перова.

Смертельное ДТП со скорой 13 октября

Смертельное ДТП со скорой 13 октября

ДТП на перекрестке

Расскажем о некоторых авариях на этом "проклятом" участке.

– 5 апреля 2018 г. на перекрестке произошла авария, образовался затор. Один водитель решил объехать транспортный поток и протаранил встречный автомобиль. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны.

– 21 апреля на перекрестке снова произошло столкновение двух авто. Пострадали четыре человека.

– 11 июня автомобиль Ford сбил велосипедиста, который выскочил из-за проезжающего авто. Велосипедиста в итоге госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

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– 21 марта 2019 г. произошло ДТП с участием Honda и Chevrolet Lacetti. Водитель Honda позже сообщил журналистам, что водитель Chevrolet, двигаясь с б. Перова, стал поворачивать влево на красный сигнал светофора. В этот момент автомобили столкнулись.

Опасно для жизни: что происходит на "бермудском треугольнике" в Киеве

Отметим, что в последнее время в Киеве выросло число ДТП. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 ноября, в столице произошло свыше 900 аварий. Кроме того, было составлено 257 протоколов на водителей, управлявших авто в нетрезвом виде.

Основные причины ДТП, по данным патрульной полиции, являются: нарушение правил маневрирования, превышение скорости, не соблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестка, вождение в нетрезвом виде.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 10 ноября в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария произошла на перекрестке.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
Видно, не ужиться Маяковскому с Шухевичем… Впрочем, это я так, о своём, о девичьем. :)
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