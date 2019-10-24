Сломала две ноги и позвоночник: появились жуткие детали ЧП с выпрыгнувшей из окна школьницей

Состояние 12-летней девочки, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа в специализированной школе №173 в Киеве, стабильно тяжелое.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила тетя пострадавшей Катерина Миличева. Ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

У Ангелины, как уточнила Миличева, диагностировали перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговую травму.

В Киеве девочка выпрыгнула из окна школы Коллаж

"Уже прооперировали одну ножку, установили аппарат Илизарова. Будет еще одна операция. Далее еще..." – написала она.

В комментариях к постам Миличева рассказала, что причина поступка школьницы неизвестна, так как та находится в медикаментозном сне. "Это известно только ей", – отмечается в сообщении.

"Ангелинку воспитывает папа и бабушка с дедушкой. Состояние тяжелое у всех", – добавила Миличева.

Скриншот

Скриншот

Напомним, инцидент произошел в Соломенском районе столицы 23 октября. Во время перемены ученица 7-го класса разогналась и выпрыгнула из окна кабинета, упав на асфальт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" (улица Маршала Малиновского, 12а) восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!