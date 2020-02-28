Несчастный случай с 8-летней Аишей Сулиман, которая из-за удара токов в школьной столовой в Киеве впала в кому, получил неожиданный поворот. Уголовное дело по этому случаю оказалось на грани закрытия.

Как рассказала OBOZREVATEL мама ребенка Марина Сулиман, полиция и прокуратура вовремя не подали документы в суд на продление сроков досудебного расследования.

"На словах мне следователь сказала, что дело в итоге закрыто. Мы сейчас пытаемся получить постановление. Будем обращаться во все инстанции", – рассказала женщина.

Марина Сулиман с Аишей и старшей дочкой до трагического случая Фото из семейного архива

Несчастный случай с Аишей произошел в школе №69 Киева в апреле 2018 года. Девочка прикоснулась к металлическому раздаточному столу в школьной столовой где ее ударило током, после чего она впал в кому. Когда же вышла из комы, ее мозг был в вегетативном состоянии – Аиша не могла ходить и разговаривать. Лишь по прошествии почти двух лет она начала сама глотать, а на днях сказала "мама".

Аиша после несчастного случая Фото из семейного архива

Поначалу не было веских доказательств, что ребенок получил электротравму, в школе, по словам мама ребенка, даже пустили слух, что у Аиши порок сердца.

Однако Марина получила заключение судмедэкспертизы, в котором указано, что причиной развития у девочки опасного для жизни состояния стала электротравма.

Заключение Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы Фото предоставлено Мариной Сулиман

По словам Марины, сразу после ЧП в школе полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Санкция – штраф от 4,2 грн либо ограничение свободы до трех лет.

"Такое легкое наказание из-за того, что на тот момент не было заключения судмедэкспертизы. Теперь мы его получили и в этом случае должна быть переквалификация. Но из-за того, что не понятно в каком состоянии дело, правоохранители никому не могут выдвинуть обвинение и переквалифицировать статью", – считает мама ребенка.

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