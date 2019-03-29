"Ребенок в реанимации!" В Киеве раскрыли "волонтерскую" схему мошенничества

Киевляне в соцсетях поделились схемой мошенничества, во время которой женщина собирает деньги якобы на лечение побитому ребенку.

Согласно с ее легендой, ученицу столичной школы избили ее одноклассники, и теперь она "находится в реанимации". Для большего убеждения мошенница предлагает поехать с ней в школу, однако делает она это поздним вечером, сообщила в группе "Мій Відрадний" в Facebook Анастасия Яблонская.

"Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии и доставлена в Охматдет. Кроме мамы, которая еле сводит концы с концами, у нее никого нет, а лечение стоит дорого, вот она и собирает, чтобы спасти", ‒ рассказала детали женщина.

На просьбу показать свои документы или любое подтверждение своих слова, женщина отвечала отказом. Вместо этого в половине десятого вечера предложила поехать с ней в школу, где ее якобы ждут директор и педагоги.

Facebook "Мій Відрадний"

"Выслушав историю до конца, я задала наводящие вопросы, чтоб уточнить детали. Женщина явно занервничала. Начала путаться в словах, уводя разговор от моих вопросов к состраданию к бедной девочке", ‒ пояснила Яблонская.

В комментариях к ее посту нашлось большое количество людей, которые также становились объектами "просьбы о помощи" этой женщины. По их словам, она все время меняла номер школы "избитой" ученицы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве появились мошенники, которые вымогают деньги под предлогом компенсации за ДТП. Жертву они заверяют в том, что авария произошла несколько месяцев назад.

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