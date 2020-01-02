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2 января • обновлено в 10:38
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Ребенок получил ожоги: в центре Киева на людей разлили два казана глинтвейна

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В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном, в результате чего ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок, проходящий мимо.

Инцидент произошел в среду вечером, 1 января. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетелей, непонятно, сделал мужчина это случайно или специально.

В центре Киева на людей разлили два казана глинтвейна

В центре Киева на людей разлили два казана глинтвейна

Киев Оперативный

"Сам мужчина все отрицает. Говорит: "Докажите, делайте экспертизу, и вообще документов на этот алкоголь нет", – отметил автор поста.

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В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

Киев Оперативный

В результате инцидента ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок

В результате инцидента ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок

Киев Оперативный

В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в новогоднюю ночь 1 января произошла драка со стрельбой. Предварительно, в результате инцидента пострадали шесть человек.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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