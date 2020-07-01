Ребенка похитили, били и угрожали пистолетом: киевлянка заявила о терроре бывшего мужа

В Киеве на Позняках двое мужчин вырвали у матери из рук 10-месячного ребенка и сбежали с ним.

Как рассказала TСН.ua мать ребенка Ангелина Шаранда, похищение произошло 28 июня на улице Урловская, 12 (ж/м Позняки). В тот день к ней подбежал её муж, от которого она ранее ушла, со своим знакомым – по её словам, у них в руках был нож и пистолет. Они якобы угрожали женщине и избили её, а также распыляли в её сторону газ. После они забрали ребенка и скрылись.

По словам Ангелины, ранее она жила прожила в браке с 27-летним мужем Павлом 2,5 года. С ними еще жили его мать, старшая сестра с 10-летней дочерью и младший 26-летний брат. Ангелина утверждает, что страдала от побоев мужа и свекрови.

По её словам, не выдержав этого, 18 июня она забрала ребенка и ушла. Также женщина добавила, что уже официально подала на развод. Ангелина считает, что таким образом мужчина решил отомстить ей и забрать ребенка обратно.

Она также написала заявление в полицию и утверждает, что 6 июля должен состояться суд. В пресс-службе Дарницкого управления полиции сообщили, что заявление действительно поступило, но уголовное производство еще не открыли.

"Я очень переживаю за сыночка, как он там, чем его там кормят, и надеюсь, что огласка поможет мне поскорее вернуть сына", – сообщила женщина.

Ангелина Шаранда ТСН

Ангелина также говорит, что переживает за здоровье сына, так как он еще на грудном вскармливании, а отец якобы веган и выступает против прикорма из мяса или рыбы. Женщина рассказала, что сейчас она сцеживает молоко и надеется как-то передать сыну и добавила, что у нее от переживаний чуть ли не до 40 повышается температура.

"Я не знаю чем он там сейчас кормит сыночка. Он же у меня еще на грудном вскармливании. А отец ребенка – веган и категорически против прикорма из мяса или рыбы. Я тоже вегетарианка, но понимаю, что ребенок должен полноценно питаться и получать витамины. Я очень переживаю. Я вам скажу даже больше – еще когда жила там (с мужем и его семьей), то свекровь, когда я выскакивала на несколько часов на работу (женщина работает в салоне), чтобы успокоить сынишку, сунула ему свою грудь", – рассказывает Ангелина.

Также в издании отметили, что с отцом ребенка связаться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве 12 февраля женщина пыталась похитить чужого ребенка на станции метро "Лукьяновская".