Разворовали $15 млн из бюджета: в Киеве чиновников поймали на военной афере

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на многомиллионной сделке с оборудованием для военных руководство одного из государственных предприятий.

В частности, чиновники приобрели комплектующие сомнительного качества для нужд украинской военной авиации. Об этом сообщается на Facebook-странице СБУ.

Отмечается, что должностные лица организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов.

СБУ разоблачила чиновников на сделке с военным оборудованием Facebook/СБУ

При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, они осуществляли по завышенным ценам, а оформляли ее как новую.

Руководство госпредприятия приобрело устаревшее и поддельное оборудование Facebook/СБУ

"Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной техники на сумму более 15 млн гривен. Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении СБУ.

Оно предназначалось для ремонта военных самолетов Facebook/СБУ

Как добавили в силовом ведомстве, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к указанной сделке.

Закупку осуществляли по завышенным ценам Facebook/СБУ

При этом оформляли ее как новую Facebook/СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, продавал оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения операции объединенных сил.

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