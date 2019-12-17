Разворовали $15 млн из бюджета: в Киеве чиновников поймали на военной афере

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на многомиллионной сделке с оборудованием для военных руководство одного из государственных предприятий.
В частности, чиновники приобрели комплектующие сомнительного качества для нужд украинской военной авиации. Об этом сообщается на Facebook-странице СБУ.
Отмечается, что должностные лица организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов.
СБУ разоблачила чиновников на сделке с военным оборудованием
Facebook/СБУ
При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, они осуществляли по завышенным ценам, а оформляли ее как новую.
Руководство госпредприятия приобрело устаревшее и поддельное оборудование
Facebook/СБУ
"Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной техники на сумму более 15 млн гривен. Стоит заметить, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении СБУ.
Оно предназначалось для ремонта военных самолетов
Facebook/СБУ
Как добавили в силовом ведомстве, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к указанной сделке.
Закупку осуществляли по завышенным ценам
Facebook/СБУ
При этом оформляли ее как новую
Facebook/СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, продавал оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения операции объединенных сил.
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