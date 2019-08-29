Социальный развод: в Киеве пенсионеров "кинули" на крупную сумму

В Киеве мошенницы под видом работников Пенсионного фонда забрали у местных жителей крупную сумму денег.

Преступление произошло днем 29 августа. Как сообщил источник OBOZREVATEL, в одну из квартир, расположенную в доме на бульваре Леси Украинки (Печерский район), позвонили женщины. Жильцов, которые открыли им двери, незнакомки упросили показать сбережения.

"Далее мошенницы незаметно заменили настоящие деньги на сувенирные и скрылись. Преступницам досталось около 400 тысяч гривен", – сообщил инсайдер.

Иллюстрация pl.oblast.online

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный. Злоумышленники отправляют жертве смс о зачислении денег на счет телефона, а потом просят вернуть средства обратно

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