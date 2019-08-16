Разобрали по кулькам: пропавшую в Киеве женщину нашли расчлененной. Фото с места ЧП

В пятницу, 16 августа, на Русановке в Киеве нашли расчлененный труп женщины.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Останки обнаружили в канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На место ЧП прибыли правоохранители.

Пропавшую в Киеве женщину нашли расчлененной Facebook Киев Оперативный

В комментариях жители Русановки сообщили, что за два дня до этого в указанном районе пропала киевлянка Ирина Клипкова и останки, найденные в пакетах, могут принадлежать ей.

Информацию подтвердил и депутат Киевсовета Олесь Маляревич. По его данным, это труп действительно пропавшей женщины, и ее убийцу уже задержали. Детальной информации о подозреваемом пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

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