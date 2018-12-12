Разоблачена схема ''щипачей'' в крупном ТЦ Киева: фото и видео преступников за работой

В Киеве в ТЦ Globus сняли на видео момент кражи денег у посетителя парой "щипачей".

Как отметил журналист, шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, один из преступников отвлекает внимание жертвы, а второй обворовывает (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

По его словам, злоумышленники работают за следующей схемой:

преступники входят в ТЦ и выбирают жертву;

остановив выбор на конкретном человеке, садятся рядом;

один из воров постоянно пододвигает стул к жертве, толкается, "приучивая мишень не реагировать на некоторый дискомфорт";

когда начинается работа, сообщник-наблюдатель делает вид, что говорит по телефону — наблюдает за мишенью;

ориентируясь по мимике "коллеги", щипач не оборачиваясь берет чужую сумку и начинает в ней рыться в поисках денег;

сообщник в это время продолжает следить за жертвой;

сообщник дает сигнал, когда сумку нужно вернуть;

преступники уходят.

facebook.com/gannitsky

facebook.com/gannitsky

facebook.com/gannitsky

facebook.com/gannitsky

"Обратите внимание — сумка стоит вроде как в "безопасности", не в проходе, между человеком и стеной. Как видите, это не даёт вам никаких гарантий", — написал Ганницкий, уточнив, что таким образом в Pesto Cafe, которое находиться в ТЦ, 11 декабря был обворован его друг.

Как писал OBOZREVATEL, ранее крупный ТЦ в Киеве загремел в скандал после нескольких случаев краж iPhone карманниками. Один из обворованных утверждает, что сотрудники торгового центра содействуют преступлениям.