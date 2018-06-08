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Разгром табора в Киеве: опубликовано видео нападения ромов на эколога в Голосеевском парке

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Ромы из табора в Голосеевском парке атаковали экологов, которые пришли на место вырубки.

Соответствующее видео опубликовала националистическая организация С14 на своей странице в Facebook.

Как утверждают активисты, СБУ сейчас давит на эколога, что он якобы выдумал нападение.

"Мы все видим на видео. Думаем, СБУ и МВД самое время искать цыганских баронов и останавливать грабежи, мошенничество, торговлю наркотиками, вырубки лесов, а также загрязнение парковых зон", - подчеркивают в С14.

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На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть, как человек с камерой общается с двумя женщинами ромской национальности, после чего жители табора начинают забрасывать его камнями и вещами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Национальные дружины разогнали табор ромов, который располагался в Голосеевском парке.

Полиция пообещала жестко реагировать на нарушения закона, в частности на преступления в отношении этнических меньшинств.

Место
УкраинаКиев
Объекты
ромыпогромС14
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