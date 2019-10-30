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30 октября • обновлено в 14:36
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/ Криминал

Раздевал маленькую девочку: появились новые данные о судьбе педофила под Киевом

1.4т Читать материал на украинском

Мужчине, который в городе Обухов Киевской области в подъезде дома пытался раздеть 7-летнюю девочку, объявили о подозрении.

Он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности, однако мужчине помешали. Так, 35-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, написала пресс-служба полиции Киевской области.

Также было подано ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Появились новые данные о судьбе педофила под Киевом

Появились новые данные о судьбе педофила под Киевом

Полиция Киевской области

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Правоохранители открыли производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
В камере тебя так удовлетварят, надолго запомнишь тварь!
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