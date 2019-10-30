Раздевал маленькую девочку: появились новые данные о судьбе педофила под Киевом

Мужчине, который в городе Обухов Киевской области в подъезде дома пытался раздеть 7-летнюю девочку, объявили о подозрении.

Он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности, однако мужчине помешали. Так, 35-летнего подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, написала пресс-служба полиции Киевской области.

Также было подано ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Правоохранители открыли производство по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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