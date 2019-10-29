Главная Новости
29 октября • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Раздевал 7-летнего ребенка: раскрыты новые данные об извращенце под Киевом. Фото и видео

1.4т Читать материал на украинском

В городе Обухов Киевской области в одном из подъездов мужчина напал на 7-летнюю школьницу и пытался раздеть ее. Правоохранители опубликовали фото и видео с подозреваемым.

Мужчине не удалось довести свой умысел до конца по независящим от него причинам, написала пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Приметы подозреваемого: на вид от 30 до 35 лет, рост 170-173 см., среднего телосложения, круглое лицо, темные короткие волосы "ежиком". Также мужчина имеет залысины на затылке, высокий лоб, темные глаза, курносый нос, пухлые губы.

В городе Обухов Киевской области в одном из подъездов мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу

В городе Обухов Киевской области в одном из подъездов мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу

Полиция Киевской области

Он был в очках для зрения в черной оправе, длинной куртке с капюшоном темно-синего цвета, тонком светлом свитере, светло-синих джинсах. Подозреваемый имел черную мужскую кожаную сумку, спортивную обувь со вставками белого цвета.

Новости
Напал на ребенка в подъезде: под Киевом всполошились из-за "маньяка"

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители объявили в розыск мужчину, возрастом 30-35 лет, который напал на семилетнюю девочку в одном из подъездов жилого дома в Обухове Киевской области.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Ещё один "патрыот" из "азова" решил стать "хыройем"..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel