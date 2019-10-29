Раздевал 7-летнего ребенка: раскрыты новые данные об извращенце под Киевом. Фото и видео

В городе Обухов Киевской области в одном из подъездов мужчина напал на 7-летнюю школьницу и пытался раздеть ее. Правоохранители опубликовали фото и видео с подозреваемым.

Мужчине не удалось довести свой умысел до конца по независящим от него причинам, написала пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Приметы подозреваемого: на вид от 30 до 35 лет, рост 170-173 см., среднего телосложения, круглое лицо, темные короткие волосы "ежиком". Также мужчина имеет залысины на затылке, высокий лоб, темные глаза, курносый нос, пухлые губы.

В городе Обухов Киевской области в одном из подъездов мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу Полиция Киевской области

Он был в очках для зрения в черной оправе, длинной куртке с капюшоном темно-синего цвета, тонком светлом свитере, светло-синих джинсах. Подозреваемый имел черную мужскую кожаную сумку, спортивную обувь со вставками белого цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители объявили в розыск мужчину, возрастом 30-35 лет, который напал на семилетнюю девочку в одном из подъездов жилого дома в Обухове Киевской области.

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