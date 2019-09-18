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18 сентября • обновлено в 09:19
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/ Криминал

Разбили голову: в Киеве жестоко избили замглавы КГГА

2.4т Читать материал на украинском

В Киеве поздно вечером 17 сентября напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака.

Мужчину избили в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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У Слончака диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Кто избил замглавы КГГА, пока неизвестно.

Владимир Слончак избит

Владимир Слончак избит

NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-депутат избил сельского голову и угрожал его убить. Нападавшего объявили в розыск.

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Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже скотина с расеи пишет. Смотрите на этих скотов! Я стал расеян здесь звать животными - и вот уже ничтожество с паРРаши лапти переобуло ))) Скоты! Рассеяны! Вы - тупое, ублюдочное стадо одичалого быдла! Вы даже не "норот". Вы - тупой норот! Плагиат, тупые Кацaпы, это признак слабоумия! (с)
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Страна ...населена одними животными...Украинцы посмотрите нейтрально...во что вы превратились
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сироткин Андрюха, быдлo - плагиат признак слабоумия! Животное это ты. Как и любой Кацaп! Именно ты и твоя свора одичалого кацaпья, напав на Украину, подняли волну агрессии. Именно такая мрвзь, как русские - поднимают волны агрессии по всему миру.
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