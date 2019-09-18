Разбили голову: в Киеве жестоко избили замглавы КГГА

В Киеве поздно вечером 17 сентября напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака.

Мужчину избили в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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У Слончака диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

Кто избил замглавы КГГА, пока неизвестно.

Владимир Слончак избит NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-депутат избил сельского голову и угрожал его убить. Нападавшего объявили в розыск.

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