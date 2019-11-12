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12 ноября • обновлено в 10:04
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Разбилась насмерть: в Киеве школьница выпала с 13 этажа

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В Голосеевском районе Киева, на улице Ломоносова, 36а, в результате падения с окна 13 этажа 25-этажного дома погибла несовершеннолетняя девочка.

Инцидент произошел 11 ноября около 06:25, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Врачи, которые прибыли на место происшествия, не смогли помочь девочке. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.

В Киеве школьница выпала с 13 этажа

В Киеве школьница выпала с 13 этажа

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Также неизвестно, что именно произошло, был ли это несчастный случай или самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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