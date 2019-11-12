Разбилась насмерть: в Киеве школьница выпала с 13 этажа

В Голосеевском районе Киева, на улице Ломоносова, 36а, в результате падения с окна 13 этажа 25-этажного дома погибла несовершеннолетняя девочка.
Инцидент произошел 11 ноября около 06:25, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Врачи, которые прибыли на место происшествия, не смогли помочь девочке. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.
В Киеве школьница выпала с 13 этажа
Также неизвестно, что именно произошло, был ли это несчастный случай или самоубийство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Соломенском районе Киева 23 октября в специализированной школе №173 (проспект Отрадный, 20) из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя девочка.
Состояние школьницы было стабильно тяжелым.
Девочка могла выпрыгнуть из окна из-за того, что одноклассники часто называли ее обезьяной из-за цвета кожи.
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