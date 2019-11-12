Разбилась насмерть: в Киеве школьница выпала с 13 этажа

В Голосеевском районе Киева, на улице Ломоносова, 36а, в результате падения с окна 13 этажа 25-этажного дома погибла несовершеннолетняя девочка.

Инцидент произошел 11 ноября около 06:25, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Врачи, которые прибыли на место происшествия, не смогли помочь девочке. Личность погибшей установили. Ей было 14 лет.

В Киеве школьница выпала с 13 этажа

Также неизвестно, что именно произошло, был ли это несчастный случай или самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Соломенском районе Киева 23 октября в специализированной школе №173 (проспект Отрадный, 20) из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя девочка.

Состояние школьницы было стабильно тяжелым.

Девочка могла выпрыгнуть из окна из-за того, что одноклассники часто называли ее обезьяной из-за цвета кожи.

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