Разбил лицо до крови: в Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина. Всплыло видео

В сети всплыло видео, на котором в магазине Roshen на станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина напал на сотрудниц, избив их кулаками.

Видео с неадекватом, вероятно, снятое в 2019 году, опубликовала в Facebook в воскресенье, 6 апреля, киевлянка Марика Гурина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как мужчина, который зашел в магазин в новогоднее время, позвал одну из сотрудниц и подойдя к ней, сильно ударил головой. Напуганная женщина тут же отскочила и оттолкнула хулигана.

В Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина Скриншот из видео

В Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина Скриншот из видео

Затем мужчина подошел к другой сотруднице магазина, жалуясь, что его якобы заставляют что-то купить. Уже направляясь к выходу, он внезапно напал на женщину-кассира, с размаху ударив ее кулаком в лицо. У женщины пошла кровь.

В Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина Скриншот из видео

В Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина Скриншот из видео

В Киеве мужчина напал на сотрудниц магазина Скриншот из видео

"Только не спрашивайте почему просто снимала, а не помогла. Потому что в магазине нет охраны и не было ни одного мужчины, а я так точно не справилась бы с этим бугаем. Зато видео пригодилась для девочек, которые пострадали", – написала Гурина.

Как выяснилось, инцидент произошел давно, однако видео опубликовали только сейчас. В комментариях пользователи заверили, что это нападение засняли еще в 2019 году. Тем не менее, оно вызвало ажиотаж и волну возмущения среди киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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