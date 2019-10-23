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23 октября • обновлено в 14:48
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Разбежалась и выпрыгнула: в Киеве в школе произошло жуткое ЧП с ученицей

1.6т Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева в специализированной школе №173 (проспект Отрадный, 20) из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя девочка.

ЧП произошло в среду, 23 октября, в около 13:30. Об этом написал "Информатор".

Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. Она разогналась и выпрыгнула из окна кабинета, который находится на четвертом этаже.

В Киеве девочка выпрыгнула из окна школы. Иллюстрация

В Киеве девочка выпрыгнула из окна школы. Иллюстрация

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Ребенок упал на асфальт и остался живым. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" (улица Маршала Малиновского, 12а) восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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