В Соломенском районе Киева в специализированной школе №173 (проспект Отрадный, 20) из окна четвертого этажа выпрыгнула 12-летняя девочка.

ЧП произошло в среду, 23 октября, в около 13:30. Об этом написал "Информатор".

Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. Она разогналась и выпрыгнула из окна кабинета, который находится на четвертом этаже.

В Киеве девочка выпрыгнула из окна школы. Иллюстрация

Ребенок упал на асфальт и остался живым. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в торгово-развлекательном центре "Метрополис" (улица Маршала Малиновского, 12а) восьмилетний мальчик упал с высоты второго этажа.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!