Приказал штурмовать Майдан: суд отпустил скандального экс-начальника СБУ Киева

Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.

Ему изменили меру пресечения 26 июня и присудили ношение электронного браслета, пишет Insider. Решение обжалованию не подлежит.

Защита настаивала на любом решении, кроме нахождения под стражей. Адвокат подозреваемого сообщил, что его подзащитный не несет никаких рисков, из-за чего содержание в СИЗО было бы обязательным. Прокуратура же ответила, что также не существует никаких доказательств, которые подтверждали бы безопасность Щеголева.

В материалах следствия Щеголев проходит как человек, который отдал приказ начать спецоперацию "Бумеранг" – так называемые антитеррористические меры 18 февраля 2014 года. Он же отдал приказ штурмовать Дом профсоюзов.

Операция "Бумеранг" Politeka

В ходе заседания просматривали видеоматериалы "5 канала", на которых была зафиксирована фаза наступления силовиков на активистов. На записи видно, как правоохранители забрасывали участников Революции камнями и применили водометы.

"Я хочу обратить внимание на циничность подхода защиты к исследованию эфира телеканала. Хочу напомнить, что мы могли смотреть в онлайне фактическое совершение преступления. Мы видели разные последствия действий спецназа", – подчеркнул прокурор.

Защита Шеголева назвала эти кадры "кино и не более".

Как писал OBOZREVATEL, Щеголев был задержан правоохранителями 20 августа 2015 года. До этого он находился под домашним арестом.

Его обвиняют в препятствовании митингам, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия, умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, а также в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

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