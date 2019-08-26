Расстрел здания из гранатомета в Киеве: появились новые фото и видео

Опубликованы новые фото и видео с места, где в Киеве в ночь на 26 августа расстреляли здание "Мостобуд" из гранатомета.

Издание "Информатор" сообщает, что состоянием на 9:30 полицейские уже закончили следственные действия и уехали.

На опубликованных фото видно, что снаряд из РПГ попал в потолок четвертого этажа. Также снаряд частично повредил и колону между окнами. Кроме этого вылетели стекла на пятом и третьем этажах.

Также пока неизвестно, что именно находилось в поврежденных помещениях. При этом информация о пострадавших или погибших не поступала. Отмечается, что движение по улице снова возобновили.

Место взрыва в Киеве Информатор

Место взрыва в Киеве Информатор

Место взрыва в Киеве Информатор

Место взрыва в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 августа в Киеве из гранатомета расстреляли здание, где находится ОАО "Мостобуд" на улице Паньковская, 5. Взрыв произвели из ручного противотанкового гранатомета. Полиция для розыска стрелка ввела план перехвата "Сирена".

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