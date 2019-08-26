Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Расстрел здания из гранатомета в Киеве: появились новые фото и видео

1.5т Читать материал на украинском

Опубликованы новые фото и видео с места, где в Киеве в ночь на 26 августа расстреляли здание "Мостобуд" из гранатомета.

Издание "Информатор" сообщает, что состоянием на 9:30 полицейские уже закончили следственные действия и уехали.

На опубликованных фото видно, что снаряд из РПГ попал в потолок четвертого этажа. Также снаряд частично повредил и колону между окнами. Кроме этого вылетели стекла на пятом и третьем этажах.

Новости
В Киеве обстреляли из гранатомета телеканал Медведчука: подробности с места ЧП

Также пока неизвестно, что именно находилось в поврежденных помещениях. При этом информация о пострадавших или погибших не поступала. Отмечается, что движение по улице снова возобновили.

Место взрыва в Киеве

Место взрыва в Киеве

Информатор

Место взрыва в Киеве

Место взрыва в Киеве

Информатор

Место взрыва в Киеве

Место взрыва в Киеве

Информатор

Место взрыва в Киеве

Место взрыва в Киеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 августа в Киеве из гранатомета расстреляли здание, где находится ОАО "Мостобуд" на улице Паньковская, 5. Взрыв произвели из ручного противотанкового гранатомета. Полиция для розыска стрелка ввела план перехвата "Сирена".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
взрыв киберполиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...