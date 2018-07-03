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Расстрел иностранца в центре Киева: в полиции назвали мотив

1.3тЧитать новость на украинском

Расстрел иностранца 3 июня в центре Киева может быть заказным убийством.

Об этом рассказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, отметив, что преступников было минимум двое.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и бесспорно одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни", - приводит его слова пресс-служба столичной полиции.

"Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - сказал Крищенко.

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По его словам, злоумышленник скрылся во дворы, но у полиции есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, а ориентировки переданы всем патрулям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве устроили стрельбу в здании рынка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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