Расстрел иностранца в центре Киева: в полиции назвали мотив

Расстрел иностранца 3 июня в центре Киева может быть заказным убийством.

Об этом рассказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, отметив, что преступников было минимум двое.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и бесспорно одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни", - приводит его слова пресс-служба столичной полиции.

"Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - сказал Крищенко.

По его словам, злоумышленник скрылся во дворы, но у полиции есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, а ориентировки переданы всем патрулям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве устроили стрельбу в здании рынка.