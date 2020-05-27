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27 мая • обновлено в 22:55
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/ Криминал

Стало известно о задержании копа после расстрела иностранца в Киеве

4.3т
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Вместе с киллерами-иностранцами, которые совершили покушение на 37-летнего гражданина Черногории Питера Радуй Зинце в Киеве, задержали сотрудника Нацполиции Украины.

Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщил Telegram-канал "Политика Страны". Журналисты заявили, что речь идет о старшем сержанте из полка полиции "Киев" Ростиславе Чернобрывом.

Задержание банды киллеров в Одессе

Задержание банды киллеров в Одессе

Сайт Национальной полиции

Он якобы сопровождал иностранцев. "По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину", – сказано в сообщении.

Ростислав Чернобрывый

Ростислав Чернобрывый

t.me/stranaua

Помогал киллерам? Стало известно о задержании копа после расстрела иностранца в Киеве

t.me/stranaua

Отметим, четыре задержанных иностранца оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один из них – черногорец – разыскивается за убийство.

Питер Радуй Зинце

Питер Радуй Зинце

Задержанные

Задержанные

Изъятые вещественные доказательства

Изъятые вещественные доказательства

 

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот. Злоумышленники после этого поспешили сжечь свой автомобиль и один из них поджег сам себя. Киллеров задержали в Одессе.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Стрельба в Киеве Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
стрельба Национальная полиция Украины фотографии
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