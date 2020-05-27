Помогал киллерам? Стало известно о задержании копа после расстрела иностранца в Киеве

Вместе с киллерами-иностранцами, которые совершили покушение на 37-летнего гражданина Черногории Питера Радуй Зинце в Киеве, задержали сотрудника Нацполиции Украины.

Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщил Telegram-канал "Политика Страны". Журналисты заявили, что речь идет о старшем сержанте из полка полиции "Киев" Ростиславе Чернобрывом.

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

Он якобы сопровождал иностранцев. "По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину", – сказано в сообщении.

Ростислав Чернобрывый t.me/stranaua

t.me/stranaua

Отметим, четыре задержанных иностранца оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один из них – черногорец – разыскивается за убийство.

Питер Радуй Зинце

Задержанные

Изъятые вещественные доказательства

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот. Злоумышленники после этого поспешили сжечь свой автомобиль и один из них поджег сам себя. Киллеров задержали в Одессе.

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