Помогал киллерам? Стало известно о задержании копа после расстрела иностранца в Киеве

Вместе с киллерами-иностранцами, которые совершили покушение на 37-летнего гражданина Черногории Питера Радуй Зинце в Киеве, задержали сотрудника Нацполиции Украины.
Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщил Telegram-канал "Политика Страны". Журналисты заявили, что речь идет о старшем сержанте из полка полиции "Киев" Ростиславе Чернобрывом.
Задержание банды киллеров в Одессе
Сайт Национальной полиции
Он якобы сопровождал иностранцев. "По данным следствия, Чернобрывый с другими полицейскими из полка "Киев" помогали киллерам с момента их прибытия в Украину", – сказано в сообщении.
Ростислав Чернобрывый
t.me/stranaua
t.me/stranaua
Отметим, четыре задержанных иностранца оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один из них – черногорец – разыскивается за убийство.
Питер Радуй Зинце
Задержанные
Изъятые вещественные доказательства
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот. Злоумышленники после этого поспешили сжечь свой автомобиль и один из них поджег сам себя. Киллеров задержали в Одессе.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Стрельба в Киеве" на OBOZREVATEL.