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Распылили газ в лицо: в Киеве напали на народного депутата

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В Киеве мужчина напал на народного депутата и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Инцидент произошел во время встречи с избирателями.

По информации пресс-службы полиции Киева, на парламентария напали в Деснянском районе возле парка "Молодежный" на ул. Данкевича.

"Во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его", – заявили в полиции, уточнив, что нападавшим оказался 44-летний мужчина.

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Как пишет УНИАН, пострадавшим оказался нардеп Борислав Береза. Он уточнил, что нападение произошло 9 июля, но злоумышленника задержали спустя сутки. По мнению пострадавшего, на него напал "наемник блогера Шария".

По факту нападения зарегистрировали уголовное производство из-за угроз и насилия относительно государственного или гражданского деятеля. За это ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Место нападения

Место нападения

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди. Их не пустила охрана, после чего злоумышленники сбежали с места происшествия на внедорожнике Range Rover.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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