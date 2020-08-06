На кухне лежала половина тела, внутренности в морозилке: соседка рассказала детали убийства в Киеве

Тело мужчины, которого расчленили, а останки в лесополосе в Киеве пыталась сжечь женщина, были разбросаны в 10 километрах.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Кроме того, некоторые фрагменты тела остались в квартире убитого.

"Полтуловища лежало на кухне, кишки в пакете в морозилке", – рассказала соседка погибшего Надежда Клименко.

Вероятно, убили и расчленили мужчину именно в его квартире. Части тела, которые женщина не успела вынести, изъяли следователи.

"Даже когда дверь вскрыли, не было такого запаха. Когда уже кишки доставали, тогда был. А так мы ничего не знали", – говорит соседка.

Клименко отметила, что 39-летний погибший был не очень коммуникабельным. "Он был депрессивный такой молодой человек, нигде не работал, очень замкнутый. Почти не выходил, его можно было увидеть раз в неделю, когда выползет из своей конуры", – сказала она.

"Думали же люди как люди, а там кто его знает", – добавила другая соседка.

Место преступления. Скрин видео

Сама подозреваемая арендовала квартиру в этом же доме в соседнем подъезде. Женщине 33 года, зовут ее Еленой. Она гражданка другой страны.

Соседка погибшего считает, что женщина, вероятно, действовала не одна. "У него была сожительница, но совсем другая. У него белая блондинка, а та... брюнетка. Может быть она была не одна, потому что несколько дней назад еще какой-то мужчина открывал ключами эти двери", – рассказала Клименко.

Как писал OBOZREVATEL, 5 августа во время отработки территории Деснянского района правоохранители обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая хотела сжечь расчлененные части тела мужчины.