Ранил ножом троих: на Киевщине возле АЗС произошло ЧП

В Белой Церкви Киевской области возле АЗС неизвестный нанес ранения трем мужчинам.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что к двум товарищам подошел незнакомый и обвинил хи в воровстве с металлобазы, после чего нанес удар ножом в живот одному из них, сообщила пресс-служба полиции.

Приятель пострадавшего попытался остановить обидчика. Инцидент увидел еще один их знакомый и прибежал на помощь.

В итоге инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей — ножевые ранения различной степени тяжести. Один из них был госпитализирован в реанимацию, а позже прооперирован и переведен в хирургическое отделение.

Нож злоумышленника

Медики установили факт употребления алкоголя злоумышленником.

24-летнего нападающего, уроженца восточного региона Украины, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло ДТП, во время которого один из автомобилей загорелся. На месте погибли три человека, в том числе пожилые супруги.

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