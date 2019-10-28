Ранена прохожая: в Киеве мужчина открыл стрельбу на улице

В Киеве пьяный мужчина приставал к прохожей, затем достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в женщину и припаркованные автомобили.

Как сообщает пресс-служба полиции, происшествие случилось на улице Вифлеемской в Днепровском районе столицы.

Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали работникам полиции.

"Правоохранители, которые проезжали мимо, заметили драку между двумя неизвестными. Как выяснилось, один из мужчин стрелял в женщину, а другой - догнал его и держал. Поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала преступление", - отметили в полиции.

Стрельба в Киеве скриншот

Начальник отдела Днепровского управления полиции Владимир Кононенко уточнил, что пьяный мужчина громко ругался и приставал к прохожей, которая проходила мимо и разговаривала по телефону. Ему не понравилось, что женщина никак не отреагировала на него, и поэтому он достал пистолет, вероятно пневматического действия, и сделал несколько хаотичных выстрелов.

"В результате 34-летняя жительница Харьковской области получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее осмотрели врачи, после чего она от госпитализации отказалась. 53-летнего стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств", - добавил Кононенко.

Патрульные полицейские провели тест для установления состояния опьянения человека, и драгер показал 2,72 промилле. С места происшествия эксперты изъяли оружие и отправили его на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 октября в селе Княжичи Броварского района на Киевщине неизвестные обстреляли водителя легкового авто, в результате чего он был госпитализирован.

Пострадавшим во время стрельбы оказался бизнесмен 1973 года рождения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся