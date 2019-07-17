"Работают профессионалы!" В Киеве предупредили о серийных грабежах на вокзалах

В Киеве на железнодорожных вокзалах начали массово грабить пассажиров. Организованные группы "карманников" выслеживают их на эскалаторах и выходах с платформ.

Причем задержание и передача полиции грабителей ни к чему не приводит, написал на своей странице народный депутат VIII созыва Владимир Арьев, который тоже пострадал от рук воров.

"Место грабежа – Южный вокзал, пытайтесь не ходить поодиночке. Место работы карманных воров – эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформе. Особенно утром. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее – "работают" профессионалы", – подчеркнул Арьев.

Задержание Facebook Владимир Арьев

Он отметил, что не всегда пострадавшие обращаются в полицию, делая выбор в пользу успевания на поезд, а не возвращения кошелька.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве турист из Ирландии три недели жил на улицах и просил еду у прохожих после того, как его ограбили на железнодорожном вокзале.

За это время его несколько раз избивали, отказали в помощи в консульстве родной страны и выгнали из больницы.

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