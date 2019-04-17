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/Криминал

''Работали'' ночью: в Киеве за сутки произошла серия автоугонов

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В Киеве за сутки 16 апреля было угнано шесть транспортных средств. Об этом свидетельствует официальная статистика полиции.

Как уточнил источник OBOZREVATEL, большинство преступлений произошли ночью. Расскажем о некоторых из них.

Во дворе дома на Днепровской набережной в Дарницком районе воры угнали внедорожник Honda CR-V 2013 года выпуска.

В этом же районе на ул. Драгоманова преступники "увели" Audi A6 также 2013 года выпуска.

Угоны в Киеве

Угоны в Киеве

Фото из открытых источников

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Во дворе дома по ул. Глебова в Шевченковском районе был угнан автомобиль Mazda 3, 2017 г. в.

А на ул. Героев Севастополя в Соломенском районе неизвестные похитили Honda Accord. Год выпуска авто – 2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные проникли в один из храмов Соломенского района и украли ковчег с мощами Великомученика Георгия Победоносца.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалавтоНациональная полиция Украины
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