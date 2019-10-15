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15 октября • обновлено в 12:26
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"Разбитый локоть и ссадины!" В Киеве на вокзале напали на известную телеведущую

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В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале напали на известную актрису и телеведущую Руслану Писанку. Ее попытались ограбить.

По словам самой телезвезды, ЧП произошло около 6:45 во вторник, 15 октября. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют", – поделилась пострадавшая.

Она добавила, что после падения из ее сумочки выпали почти все вещи, но грабители ничего не успели забрать.

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"5 канал"

"Зализываю раны. Будьте бдительны, люди, и подозрительны", – призвала Руслана Писанка.

"Разбитый локоть и ссадины!" В Киеве на вокзале напали на известную телеведущую

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на железнодорожных вокзалах начали массово грабить пассажиров. Организованные группы "карманников" выслеживают их на эскалаторах и выходах с платформ.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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