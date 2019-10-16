"Повисли пять человек!" Известная телеведущая рассказала о жестоком нападении в Киеве

В Киеве возле Южного железнодорожного вокзала 15 октября напали на известную украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку. Женщину хотели ограбить. В момент инцидента она чуть не попала под машину.

Актриса рассказала "Сегодня", что после неприятной ситуации была в состоянии шока и непонимания.

"Все это происходило вблизи Южного железнодорожного вокзала Киева. В какой-то из моментов я почувствовала, что кто-то повис сзади на моем рюкзаке и открыл его. Я развернулась и увидела за собой пятеро человек", – подчеркнула Писанка.

Руслана Писанка рассказала о жестоком нападении в Киеве

Она отметила, что развернулась настолько резко, что упала на асфальт и "проехала" по проезжей части дороги.

"Благо там еще не было интенсивного движения. Иначе я могла попасть еще и под машину", – добавила телеведущая.

По ее словам, весь состав рюкзака, а это телефон, планшет, духи, высыпался. Сама же женщина получила травмы – при падении содрала кожу на локте, ноге и ладони.

Актриса сообщила, что ее муж поймал зачинщика и начал с ним "по-мужски" разбираться. Полиции во время нападения рядом не было.

"Мало того, когда муж провожал меня на поезд, мы наблюдали, как женщину пытались ограбить 10 человек. Они ее обступили и стали срезать сумку. Мой муж накричал на них тогда, пригрозил, после чего все они разбежались", – добавила Писанка.

По словам телеведущей, она не намерена "отдыхать" после ЧП.

"Артист должен работать. У меня такая профессия, что в любом состоянии я должна идти и заниматься своим делом", – подытожила Писанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на железнодорожном вокзале напали на известную актрису и телеведущую Руслану Писанку. Ее попытались ограбить. ЧП произошло около 6:45 во вторник, 15 октября.

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