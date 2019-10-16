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16 октября • обновлено в 14:28
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"Одеть в намордник!" В Киеве на детской площадке поймали "неадеквата" с огромным ножом

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В Оболонском районе Киева в среду, 16 октября, на детской площадке поймали мужчину, который якобы имел нож и вел себя "неадекватно".

Его задержала охранная компания на территории ЖК "Яркий". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что охранной компанией Омега в ЖК "Яркий" был задержан на детской площадке незнакомец с ножом, который вел себя очень неадекватно. Что может делать взрослый человек с таким ножом на детской площадке?" – говорится в посте.

В Киеве на детской площадке поймали мужчину с ножом

В Киеве на детской площадке поймали мужчину с ножом

Пользователи начали комментировать ситуацию и возмутились таким поведением мужчины. Некоторые отметили, что на оружии была наклейка с надписью "Никто не остановит смерть".

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"Одеть на него намордник и посадить на цепь ..", "Нож перемотанний изолентой, с наклейкой "Никто не остановит смерть". У него "кукуня" точно не на благие дела заточена. Не повод, чтобы изолировать, но какие-то браслеты на таких индивидуумов цеплять надо", "Может, участник сообщества "Синий кит"? Или уже попробовал наркотики, если такие мысли и поведение?!", "Ну, и весело там, в ЖК "Яркий"... То будки падают, то драки у подъезда, теперь персонаж с ножом гуляет!" – написали они.

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа мужчина бегал по улицам и громил припаркованные автомобили. По предварительной информации, он был в состоянии наркотического опьянения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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